مسئول لبناني: اشتباكات الساحل السوري تؤدي إلى نزوح 1476 عائلة إلى شمال لبنان

أفاد مسؤول لبناني اليوم الاثنين بأن الأحداث الأخيرة في سوريا أدت إلى نزوح 1476 عائلة نحو بلدات عكار في شمال لبنان.

وقال محافظ عكار عماد اللبكي، في تصريح اليوم لـ"الوكالة الوطنية للاعلام" اللبنانية الرسمية، إن "الأزمة الأخيرة في سوريا، حصدت نزوحًا كثيفًا إلى سهل عكار وإلى جزء من منطقة الدريب، وغالبية النازحين من العلويين وقسم منهم لبنانيون، دخلوا من معابر غير شرعية، وسكنوا في القرى العلوية في الجوامع والمنازل".

وأشار إلى أن مجموع العائلات التي نزحت من سوريا بلغ 1476 عائلة حتى أمس الأحد بينها 40 عائلة لبنانية و 1184 عائلة سورية، بحسب غرفة إدارة الكوارث في عكار.

وكانت اشتباكات اندلعت يوم الخميس الماضي بين القوات الحكومية السورية ومجموعات مسلحة من أنصار الرئيس المخلوع بشار الأسد، في مناطق الساحل السوري، أعقبها أعمال عنف بحق المدنيين أسفرت عن مقتل وجرح مئات الأشخاص.