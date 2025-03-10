أوكرانيا: إسقاط 130 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الاثنين، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 130 من أصل 176 طائرة مسيرة معادية أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية الليلة الماضية.

وقال البيان، إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 176 طائرة مسيرة من طراز شاهد وطرازات أخرى خداعية، تم إطلاقها من مناطق شاتالوفو، وميلروفو، وكورسك، وبريانسك، وبريمورسكو - أختارسك الروسية، ومن منطقة تشودا بشبه جزيرة القرم المحتلة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان، أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان، إنه بحلول الساعة 8:00 صباح اليوم الاثنين، أسقطت القوات الأوكرانية 130 طائرة مسيرة من طراز شاهد وطرازات أخرى خداعية فوق مناطق خاركيف وبولتافا وسومي وتشرنيجوف وتشيركاسي وكييف وكيروفوجراد وزيتومير وفينيتسا ودنيبروبيتروفسك وزابوريجيا ودونيتسك وأوديسا وميكولايف وخيرسون.

وأضاف البيان، أن 42 طائرة مسيرة خداعية اختفت من على شاشات الرادار، دون أن تسفر عن وقوع أضرار على الأرض.

وأفاد البيان، بوقوع أضرار في مناطق خاركيف وبولتافا وكييف نتيجة للهجوم الروسي.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.