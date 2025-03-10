صلاح لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي من رابطة اللاعبين المحترفين

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توج محمد صلاح، نجم ليفربول، بجائزة لاعب شهر فبراير في الدوري الإنجليزي من رابطة اللاعبين المحترفين بتصويت الجماهير.

أعلن الحساب الرسمي لرباطة اللاعبين المحترفين فوز محمد صلاح بجائزة لاعب شهر فبراير في الدوري الإنجليزي بتصويت الجماهير.

وخلال شهر فبراير سجل محمد صلاح 6 أهداف وصنع 4 أهداف آخرين.

ويعتلي محمد صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 27 هدفا بفارق 7 أهداف عن أقرب ملاحقيه إيرلينج هالاند صاحب الـ20 هدفا.

وواصل صلاح تحطيم الأرقام القياسية بمعادلة سيرجيو أجويرو في المركز الخامس بقائمة هدافي البريميرليج التاريخيين بـ 184 هدفا، كما تقدم للمركز الثالث في قائمة هدافي ليفربول التاريخيين برصيد 243 هدفا.