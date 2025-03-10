هبط معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال فبراير الماضي للشهر الرابع على التوالي ليسجل 12.5%، مقابل 23.2% في يناير الماضى، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي أشارت إلى تراجُع معدل التضـخم الشهري بنسبة 1.4% خلال شهر فبراير، مقابل 1.6% خلال يناير 2025.

وكان معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية قد سجل 36% خلال نفس الشهر من العام الماضي

وبحسب الإحصاء، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 246.8 نقطة لشهر فبراير 2025.

وأرجع الإحصاء، أهم أسباب هذا التراجع إلى انخفاض أسعار الخضروات بنسبة 8.2%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 0.2%، والسلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 0.1%.

بالإضافة إلى ثبات مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن، ومجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.8%، واللحوم والدواجن بنسبة 3.2%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.4%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 0.7%، والزيوت والدهون بنسبة 0.4%، والفاكهة بنسبة 3%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 0.1%، والدخان بنسبة 6.3%، والملابس الجاهزة بنسبة 0.6%، والتنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة 0.3%، والاحذية بنسبة 0.8%، واصلاح الاحذية بنسبة 0.7%، والايجار الفعلي للمسكن بنسبة 1.1%، والمفروشات المنزلية بنسبة 0.9%، والاجهزة المنزلية بنسبة 0.7%، والادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة 0.6%، وأدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة 0.5%، والمنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة 0.5%، وخدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.8%، وخدمات المستشفيات بنسبة 0.8%، وشراء المركبات بنسبة 0.3%، والمنفق على النقل الخاص بنسبة 0.2%، وخدمات النقل بنسبة 0.5%، وخدمات البريد بنسبة 2.9%، ومعدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 0.6%، والخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة 0.1%، والصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة 10.7%، والتعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة 12.5%، والتعليم الثانوي العام والفني بنسبة 4.3%، والتعليم بعد الثانوي والفني بنسبة 4.3%، والتعليم العالي بنسبة 12.2%، والوجبات الجاهزة بنسبة 0.5%، وخدمات الفنادق بنسبة 8%، والعناية الشخصية بنسبة 0.6%، وامتعة شخصية بنسبة 3.7%.