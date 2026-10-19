ترامب: لا أريد دفع روسيا للابتعاد عن محادثات أوكرانيا

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نهجه تجاه الحرب في أوكرانيا، قائلا إنه لا يريد إبعاد روسيا عن طاولة المفاوضات في الوقت الذي يسعى فيه إلى التوسط لإحلال السلام.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال" يوم الأحد: "يجري إحراز تقدم كبير" في الجهود المبذولة لإنهاء الحرب. كما أشار إلى "مفاوضات الرهائن الحالية"، في إشارة إلى الأسرى المحتجزين لدى أطراف النزاع، لكنه لم يكشف عن تفاصيل.

وتسعى الولايات المتحدة في عهد ترامب للعب دور الوسيط، دون أن تنجح حتى الآن في إحداث اختراق ينهي الحرب.

ويواجه ترامب اتهامات بإهمال الحرب الروسية ضد أوكرانيا في الوقت الذي يركز فيه على الصراع مع إيران الذي بدأته الولايات المتحدة.

وقال إن روسيا تقدم "القليل جدا، إن وجد، لمساعدة جمهورية إيران" مقارنة بما يمكنها فعله، مضيفا أنه يريد الإبقاء على الأمر على هذا النحو. وقد أوردت وسائل الإعلام الأمريكية بشكل متكرر تقارير عن تقديم مساعدة روسية لإيران.

وقال إن موسكو لا تقدم لطهران سوى القليل من المساعدة إن وجد، مشيرا إلى أنه يفضل استمرار الوضع على ما هو عليه. وتتحدث تقارير إعلامية أمريكية باستمرار عن وجود دعم روسي لإيران.