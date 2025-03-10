قالت الفنانة ميرنا وليد، إنَّ أسبابًا كثيرة دفعتها للغياب عن الساحة الفنية وعدم مشاركتها في أي أعمال لبعض الوقت.

وأضافت خلال مقابلة مع برنامج «ورا الشمس» الذي تُقدمه الفنانة لقاء سويدان، عبر شاشة «الشمس»، أنها كانت قد تلقت عروضًا كثيرة لأعمال فنية لكنها اعتذرت عن عدم المشاركة فيها وذلك في أعقاب مسلسلها قصة الأمس الذي حقق نجاحًا كبيرًا.

وأوضحت أنَّه في وقت عرض هذا المسلسل، كانت تستعد لحفل زفافها، وبعد ذلك بشهرين بدأت مرحلة الحمل في ابنتها، مشيرة إلى أنها كانت قد بدأت في ذلك الوقت أيضًا تصوير أحد المسلسلات مع الفنان الراحل نور الشريف.

ولفتت إلى أنها كانت تستعجل القائمين على المسلسل لسرعة انتهاء تصويره بسبب ظروف حملها، لكنّها اضطرت لحذف أكثر من نصف دورها.

ونوهت بأنها وقت حملها الثاني تلقت عروضًا غير مسبوقة للمشاركة في أعمال فنية، لكنها لم تفكر مطلقًا في التنازل عن حملها وفضلته عن العمل.

وأشارت إلى تأثرها كذلك بما شهده الوسط الفني من توقف خلال فترة ثورة 25 يناير، مؤكدة أن كل هذه الظروف كانت سببًا في غيابها لفترة طويلة.

ولفتت إلى أنها لا تقدم أي دور فني إلا إذا كانت مقتنعة به، وتحرص على تقديمه على أكمل وجه.