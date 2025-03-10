حمادة هلال: كثير من الأحداث مستوحاة من وقائع حقيقية

خالد سرحان: التمثيل فى هذا العمل مريح نفسيًا

غادة عادل: فوجئت بترشيحى.. وتحمست للتجربة لأننى لم أقدم عملًا يتناول الغيبيات من قبل

هبة مجدى: شخصيتى فى الواقع لا تشبه رحاب

يُسرا اللوزى: هناك كيميا تجمعنى بحمادة هلال

خالد الصاوى: بذلت جهدًا مضاعفًا للدخول فى روح المسلسل

أحمد سمير فرج: وصلنا إلى الموسم الخامس دون خطط مسبقة

يعود «صابر» إلى الحياة من جديد بمعجزة إلهية، ليجد أصحاب النور من الجن العلوى فى انتظاره، ويخبروه بمهمته الجديدة، وهى القضاء على بنات إبليس، ست الحسن، وبلقيس، وفحيح، اللاتى ظهرن بمهمة ستعود بأمور كارثية على البشرية، فى هذا السياق تدور أحداث مسلسل «المداح أسطورة العهد» الذى يعتبر الرهان الآمن لبطله الفنان حمادة هلال، للسنة الخامسة على التوالى، وهو من تأليف أمين جمال، وليد أبوالمجد، شريف يسرى وإخراج أحمد سمير فرج.

فى هذا الموسم انضم الفنان خالد الصاوى ليقدم شخصية الملك الأحمر، وغادة عادل التى قدمت شخصية ست الحسن، ابنة إبليس، التى تتنكر فى شخصيات متعددة لتضييق الخناق على صابر المداح وكشف خطواته المقبلة، كما انضم طارق النهرى، ليجسد شخصية رجل صالح يسعى لمساعدة صابر المداح.

مخرج المسلسل أحمد سمير فرج، قال إن تجربة «المداح» لها خصوصية شديدة، فعندما تم تقديم الموسم الأول لم يكن مُخططًا تقديم موسم آخر، لكن جهة الإنتاج طلبت تقديم موسم ثانٍ، ولم تكن هناك نية لتقديم موسم ثالث، لكن الشركة المنتجة طلبته أيضًا، وهكذا حتى وصلنا هذا العام للموسم الخامس، لافتًا إلى أن نجاح المُسلسل المُمتد هو السبب والدافع الرئيسى لتقديم مواسم مُختلفة، فالأفكار التى يُناقشها المداح مع السنوات تطورت من مجرد مناقشة الحرب التقليدية بين الخير والشر، إلى فتح النقاش حول كثير من الموضوعات وعدم الوقوف فقط عند إطار السحر والدجل والشعوذة وإنما فتح آفاق أوسع وأشمل ومنها استخدام وسائل التواصل الحديثة.

وكشف «فرج» عن أنه أثناء التحضير والتصوير كثيرًا ما كان يُصادفهم أشخاص تروى وقائع مماثلة تمامًا لما تم تقديمه من أحداث فى المسلسل، لافتًا إلى أن أكبر الصعوبات التى واجهتهم فى الموسم الخامس كانت الكتابة من خلال فريق العمل للحفاظ على جودة المحتوى.

من جانبه يقول الفنان حمادة هلال، إن استمرار نجاح المُسلسل لأربعة مواسم مُتتالية شىء فى مُنتهى الصعوبة، فمع كل موسم جديد يرتفع سقف التوقعات، مؤكدًا أن الموسم الخامس به كثير من الجهد والتعب، ويلامس قلب وعقل المُشاهد من خلال التصوير فى عشرات الأماكن المفتوحة وفى أجواء غير تقليدية، حيث يواصل «صابر» رحلته فى العوالم الخفية ويُناقش بجرأة كثير من المُعتقدات والأفكار المسكوت عنها، وهناك كثير من الأحداث مستوحاة بالفعل من وقائع حقيقية، موجهًا التحية لفريق الكتابة والمخرج أحمد سمير فرج على البحث والتدقيق والتحضير لشهور طويلة قبل بدء التصوير.

وأكد هلال أن تيمة المسلسل تتحمل المزيد من الأحداث والحلقات، والأمر يتوقف على مصداقية ما يتم تقديمه، وقال إن هناك كثيرًا من الرسائل الإيجابية داخل المسلسل يتم تمريرها بصورة غير مباشرة بهدف توعية المشاهد المصرى والعربى.

وأشار حمادة هلال إلى أن انضمام نجوم لهذا الموسم أضاف مزيدًا من التنوع والثراء فى الشخصيات والمحاور، ومنهم الفنانة غادة عادل التى شاركته أولى بطولاته السينمائية «عيال حبيبة» قبل 20 سنة، ويشعر بالسعادة للعمل معها مجددًا.

الفنانة غادة عادل، أكدت أنها فوجئت بترشيحها للانضمام للموسم الخامس من «المداح»، معربة عن سعادتها بتواصل الجمهور معها ومناقشتها فى كثير من الأفكار التى يطرحها المسلسل بمجرد الإعلان عن وجودها فى هذا الموسم.

وأشارت غادة عادل، إلى أنها لم تُقدم هذه النوعية من الأعمال التى تُناقش الغيبيات من قبل، وهذا أحد الأسباب التى شجعتها على قبول التجربة التى تسهم فى رفع درجة الوعى لدى المشاهدين، يضاف إلى ذلك أنها على المستوى الشخصى تستمتع بمشاهدة الأعمال التى تحمل قدرًا من الإثارة والتشويق.

وأبدت غادة عادل سعادتها بتقديم عدة شخصيات خلال الأحداث، وزيارتها لأماكن متنوعة فى مصر، ومنها مُدن لم تزرها من قبل مثل قنا ومرسى علم وغيرها، مضيفة: «يحسب لمخرج المسلسل أحمد سمير فرج هذه الفكرة التى تُعيد اكتشاف مصر وعرض الكثير من أماكنها المميزة وإلقاء الضوء عليها».

وتقول الفنانة هبة مجدى إن «المداح» من أكثر المسلسلات التى ارتبطت بها على مدى الخمس سنوات الماضية، مؤكدة أن تفاصيل شخصية «رحاب» تملكتها تمامًا على الرغم من اختلافها عن شخصيتها الحقيقية.

وأضافت هبة مجدى، أن خروج شخصيات من المُسلسل يُفقدنا أحيانًا شخصيات ممتعة، لكن دخول شخصيات جديدة يُضيف نجومًا آخرين يمنحون الأحداث تدفقًا وحيوية، لافتة إلى أن هناك قطاعًا كبيرًا من المشاهدين لديه اهتمام كبير بالعوالم الخفية، وهناك كثير من القصص والحكايات فى هذا الإطار التى يمكن أن تروى بطريقة شيقة وجذابة، وهذا هو أحد أسباب نجاح المسلسل واستمراره 5 سنوات.

أما الفنانة يُسرا اللوزى فقالت إن شخصيتها فى المسلسل مرت بمراحل مُختلفة بدءًا من الموسم الثالث، حيث تعاطف معها بعض المشاهدين ورفضها البعض الآخر، لكنها كرست حياتها لحماية صابر والدفاع عنه ومُساندته، فطبيعة شخصية «تاج» تتقاطع مع «صابر»، وأغلب مشاهدها معه، وهو ما جعل المُشاهد يرتبط بهما معًا.

وأوضحت يسرا اللوزى، أن أبرز ما يميز مُسلسل المداح هو إضافة وجوه وشخصيات وخيوط درامية وأفكار جديدة مع كل موسم، وهو يُحسب للمخرج وفريق الكتابة، مؤكدة أنها شخصيًا انبهرت بالمحتوى منذ قراءة السيناريو قبل التصوير.

وعبرت عن امتنانها كثيرًا لرحلتها مع المخرج أحمد سمير فرج، حيث عملت معه فى عدد كبير من الأعمال ما أوجد مساحة كبيرة من الثقة المُتبادلة، والأمر ذاته مع حمادة هلال الذى كان لها حظ العمل معه من قبل فى أعمال ناجحة وترى أن الكيمياء الفنية بينهما متوافقة.

الفنان خالد سرحان ، قال إن شخصية «حسن» التى يؤديها فى المسلسل، هى شخصية مُممتدة ومتواصلة فى الأحداث، ووصفه بأنه شخص متوازن يُخطئ ويُصيب وأحيانًا الجمهور يتعاطف معه، موضحًا أن أجواء العمل فى هذا المسلسل مُريحة جدًا نفسيًا، وهناك حالة من الصفاء النفسى فى الأجواء العامة تنعكس على أداء كل العاملين.

وعن وجود مسحة كوميدية فى بعض مشاهده أشار خالد سرحان، إلى أنه مُحب للبسمة وحتى لو كانت الشخصية جادة.

الفنان خالد الصاوى، وصف انضمامه إلى الجزء الخامس، بعد أربعة مواسم ناجحة بالأمر الصعب جدًا، وأحتاج منه مجهودًا مُضاعفًا للدخول فى روح مسلسل «المداح أسطورة العهد».

وعن استعداده قبل تصوير دوره فى «المداح أسطورة العهد»، قال الصاوى، إنه درس الدور والشخصية والمحاور بصورة مُكثفة ودخل فى ناقش مطول مع المخرج قبل بدء التصوير للوصول لأفضل صورة وشكل، ولتقديم الشخصية بصورة مُغايرة لأى شخصية قدمها من قبل، مشددًا فى الوقت نفسه على أنه لا يدخل أى عمل إلا وهو مُقتنع ومُحب لفريق العمل