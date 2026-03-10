يتمسك كاسبر هيولماند مدرب باير ليفركوزن بإمكانية تحقيق مفاجأة أمام آرسنال عندما يلتقي الناديان، غدا الأربعاء، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا رغم الاعتراف بأفضلية النادي اللندني.

قال هيولماند في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء "ربما يكون آرسنال أفضل فريق في أوروبا هذا الموسم، لقد تصدر مرحلة الدوري في الدور الأول محققا العلامة الكاملة، وسجل أكبر عدد من الأهداف، واستقبل أقل عدد منها".

أضاف مدرب ليفركوزن "مواجهة آرسنال واحدة من أصعب التحديات، لكننا نتطلع إليها بحماس كبير، ونريد الاستمتاع بخوض المباريات الكبيرة وسط جماهيرنا".

وأكد "بالطبع، آرسنال هو المرشح الأبرز للفوز، لكننا أثبتنا هذا الموسم أمام العديد من الفرق الكبيرة مثل مانشستر سيتي ودورتموند ولايبزج أننا قادرون على تحقيق الفوز".

واصل "كل شيء ممكن في كرة القدم، ويجب أن تثق بنفسك، هذا عامل مهم للغاية، وسنبذل قصارى جهدنا على أرضنا لتحقيق نتيجة إيجابية تساعدنا في مباراة الإياب".

وأشاد هيولماند بنظيره الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، مؤكدا أنه ينسب له الفضل الأكبر في نجاح الفريق الإنجليزي.

يعمل أرتيتا مدربا لأرسنال منذ عام 2019، ويتميز الفريق تحت قيادته بإتقان الكرات الثابتة التي سجل منها 40% من أهداف الجانرز.

وختم هيولماند "إيقاف خطورة آرسنال في الكرات الثابتة تحد كبير، فهم من أفضل وأقوى الفرق في تنفيذها".