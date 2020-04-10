تحدى شاب في جنوب أفريقيا ثبوت إصابته بفيروس كورونا يوم زفافه والحظر الذي يحول دون إقامة حفل الزفاف وأتم زواجه في مذبح مؤقت بناه في مرأب ملحق بالفناء الخلفي لمنزله.

صور العريس دان ماس (30 عاما) وهو مخرج سينمائي، فيديو للحدث حقق أكثر من 250 ألف مشاهدة على يوتيوب.

وقالت العروس جابي ماس إسترهوزن، الطالبة بكلية الحقوق (27 عاما) في المقطع المصور على يوتيوب ”التأجيل كان قرارا صعبا للغاية. كنت متوترة جدا لا سيما وأن كل شيء كان جاهزا“.

وكان العروسان قد حددا موعد زفافهما أولا يوم 21 مارس آذار لكن تم التأجيل بسبب إصابة العريس بفيروس كورونا والقيود التي فرضتها الحكومة على التجمعات العامة لإبطاء انتشار الفيروس.

وقال العريس، الذي تعافى منذ ذلك الحين، إن إجراءات العزل العام والحظر الكامل الذي فُرض بعد ذلك في 26 مارس آذار قربا بينه وبين عروسه أكثر. وأضاف لرويترز ”أردت بالفعل أن أقوم بشئ احتفالي وعاطفي احتفاء بهذه المناسبة“.

وتظهر العروس في الفيديو مرتدية ثوبا صيفيا مطرزا بزهور، وهي تمشي إلى المذبح حيث أُجريت مراسم صورية لحفل الزفاف.

ويخطط الزوجان الآن لإضفاء الطابع الرسمي على الزواج في ديسمبر كانون الأول.