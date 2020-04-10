تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة كورونا في اليمن

أعلنت اللجنة العليا للطوارئ في اليمن، اليوم الجمعة، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في محافظة حضرموت، شرقي البلاد.

وقالت اللجنة في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي"تويتر"، إن الحالة مستقرة وتتلقى الرعاية الصحية، وقامت الفرق الطبية والأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكدت اللجنة أنه سيتم إعلان التفاصيل في مؤتمر صحفي للمتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للطوارئ علي الوليدي لاحقاً.

من جانبه قال مكتب محافظة حضرموت في بيان صحفي، إن المحافظ اقر تعميم حظر التجوال في المديريات الشرقية لمحافظة حضرموت ابتداء من صباح اليوم الجمعة وحتى السادسة من صباح يوم غد السبت.

يأتي الإعلان بعد مرور يومين على اعلان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وقفا لإطلاق النار من جانب واحد في البلاد لتكريس الجهود لمواجهة تهديد فيروس كورونا.