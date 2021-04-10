إصابة أسرة في حادث انقلاب سيارة على الطريق الدولي بجنوب سيناء

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة ملاكي اليوم السبت، على الطريق الدولي الجديد بمحافظة جنوب سيناء.

وتلقى اللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء، اليوم إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد انقلاب سيارة ملاكي "6573-س.ل. و" على الطريق الدولي الجديد بعد كارتة أبورديس اتجاه مدينة الطور.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة وهم: "هبة محمد عبدالعزيز 35 عامًا، اشتباه كسر بالساق اليمنى وكسر بالذراع الأيمن وجرح قطعي بالوجه، وأحمد محمد شنهاب 41 عامًا، اشتباه كسر بالضلوع، و رودينا أحمد محمد 8 سنوات، مصابة بسحجات وكدمات وجروح سطحية متفرقة بالجسم، ومريم أحمد محمد 5 سنوات، مصابة بسحجات وكدمات وجروح سطحية متفرقة بالجسم، وجميعهم من محافظة الإسكندرية.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبورديس المركزي، وإخلاء موقع الحادث، وحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.