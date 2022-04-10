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جلسة بين فيريرا ولاعبي الزمالك بعد الفوز على المقاصة

أمير نبيل
نشر في: الأحد 10 أبريل 2022 - 5:16 م | آخر تحديث: الأحد 10 أبريل 2022 - 5:16 م

 

عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك،  جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأحد.

وشهدت الجلسة مجموعة من الرسائل التحفيزية للاعبين قبل استئناف مباريات الفريق في بطولة الدوري الممتاز.

في الوقت نفسه خاض لاعبو الفريق الذين شاركوا في مواجهة مصر للمقاصة أمس تدريبات تأهيلية واستشفائية خلال مران اليوم.

وحرص الجهاز الفني للفريق على خوض اللاعبين لبعض التدريبات الخفيفة خوفاً من تعرضهم للارهاق عقب المشاركة في مواجهة المقاصة.

ويستعد الزمالك لمواجهة فاركو في المباراة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة للدوري الممتاز.


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