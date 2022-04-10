الدفاع البريطانية: روسيا تسعى لتعزيز أعداد قواتها بأفراد خرجوا من الخدمة العسكرية

قالت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الأحد، إن القوات المسلحة الروسية تسعى لتعزيز أعداد قواتها بأفراد خرجوا من الخدمة العسكرية منذ عام 2012، وذلك في محاولة منها لمواجهة خسائرها المتزايدة خلال عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وأضافت الوزارة -في آخر تقرير استخباراتي لها نشرته على موقع "تويتر"، وفقا لما ذكرته صحيفة "الجارديان" البريطانية- أن الجهود التي تبذلها روسيا لإنشاء المزيد من القوة القتالية تشمل أيضا محاولة التجنيد من منطقة ترانسنيستريا غير المعترف بها في مولدوفا.

وتشير تقديرات وزارة الدفاع الأوكرانية إلى أن روسيا فقدت أكثر من 19 ألف فرد خلال العملية العسكرية في أوكرانيا من بينهم عدد من كبار قادة الجيش الروسي.