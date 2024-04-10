تحدث الفنان جورج وسوف، عن أسرار حبه للغناء باللهجة المصرية وشغفه بمصر وحالته ‏الصحية.‏

وقال خلال بودكاست «‏Big Time‏» مع الإعلامي عمرو أديب والمطربة أصالة، المذاع عبر ‏شاشة «‏MBC1‎‏» مساء الثلاثاء، إن شغفه بالغناء باللهجة المصرية ينبع من حبه للروح المصرية ‏التي نشأ عليها في بيته في حمص بسوريا، لافتا أنه نشأ على الاستماع للفنان المصري صالح عبد ‏الحي.‏

وأوضح أن مسيرته الفنية بدأت بالازدهار مع الملحن الراحل شاكر الموجي، موضحا أن 60% ‏من أرشيفه الغنائي كان من تلحين «الموجي»‏‎.‎

وعبر عن حبه الكبير لمصر، قائلا: «من وأنا في بيت أهلي بحمص في سوريا مبغنيش إلا ‏مصري ، شغلي كله مصري، مصر هي حبيبتي».‏

وتطرق للحديث عن وضعه الصحي وتحديدا عجز يده اليسرى وقدمه، قائلا إن حالته الصحية لا ‏تؤثر على روحه الإيجابية على المسرح، متابعا: «لا أراها ولا أشعر بها بها، وحياة أمي في قبرها ‏ولا أفكر أن عندي هذه الحالة ، أو تأتي على بالي، لما بكون على المسرح بعيش الخيال ولا أفكر ‏في أي شيء».‏

وعبر «وسوف» عن امتنانه لقدرته على تحريك يده اليسرى، مؤكد أن ذلك بـ «فضل من الله ‏تعالى».‏