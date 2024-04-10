تحدث الفنان جورج وسوف، عن أسرار حبه للغناء باللهجة المصرية وشغفه بمصر وحالته الصحية.
وقال خلال بودكاست «Big Time» مع الإعلامي عمرو أديب والمطربة أصالة، المذاع عبر شاشة «MBC1» مساء الثلاثاء، إن شغفه بالغناء باللهجة المصرية ينبع من حبه للروح المصرية التي نشأ عليها في بيته في حمص بسوريا، لافتا أنه نشأ على الاستماع للفنان المصري صالح عبد الحي.
وأوضح أن مسيرته الفنية بدأت بالازدهار مع الملحن الراحل شاكر الموجي، موضحا أن 60% من أرشيفه الغنائي كان من تلحين «الموجي».
وعبر عن حبه الكبير لمصر، قائلا: «من وأنا في بيت أهلي بحمص في سوريا مبغنيش إلا مصري ، شغلي كله مصري، مصر هي حبيبتي».
وتطرق للحديث عن وضعه الصحي وتحديدا عجز يده اليسرى وقدمه، قائلا إن حالته الصحية لا تؤثر على روحه الإيجابية على المسرح، متابعا: «لا أراها ولا أشعر بها بها، وحياة أمي في قبرها ولا أفكر أن عندي هذه الحالة ، أو تأتي على بالي، لما بكون على المسرح بعيش الخيال ولا أفكر في أي شيء».
وعبر «وسوف» عن امتنانه لقدرته على تحريك يده اليسرى، مؤكد أن ذلك بـ «فضل من الله تعالى».