هشام يكن: زيزو والونش لن ينجحا في الأهلي

هاجم هشام يكن، نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، وذلك عقب الوداع المحزن للفريق الأبيض لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد الهزيمة التي تلقاها الزمالك على أرضه أمام فريق ستيلينبوش الجنوب أفريقي بهدف نظيف في مباراة إياب الدور ربع النهائي التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي.

قال هشام يكن خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ملعب البلد» على قناة «صدى البلد»، إن جمهور نادي الزمالك العريق لا يستحق هذا الوضع المؤسف الذي يمر به الفريق، مؤكداً أن المدير الفني للفريق، البرتغالي جوزيه بيسيرو، يتحمل جزءًا كبيرًا من مسؤولية الخروج من البطولة الأفريقية أمام فريق ستيلينبوش الجنوب أفريقي.

أضاف يكن أنه يجب على لاعبي الفريق أن يكونوا دائمًا تحت أمر الجماهير وأن يبذلوا قصارى جهدهم وأكثر من طاقتهم من أجل إسعادهم وتحقيق البطولات التي ينتظرونها.

أشار هشام يكن إلى أن السبب الرئيسي وراء الخسارة والخروج من منافسات كأس الكونفدرالية هو الغياب التام للروح القتالية والإصرار لدى لاعبي فريق الزمالك خلال مباراة اليوم، معربا عن أسفه لهذا الأداء الباهت الذي لم يعكس قيمة وتاريخ النادي العريق في البطولات القارية.

وتطرق هشام يكن للحديث عن انتقال نجم الفريق أحمد سيد "زيزو" المحتمل إلى صفوف النادي الأهلي، قائلًا:" كان يجب على زيزو الاستمرار مع الزمالك"، مؤكدًا أن زمن الانتماء الخالص قد انتهى" في عالم كرة القدم الاحترافي، مشيرًا إلى أن اللاعبين يبحثون عن مصالحهم ومستقبلهم في المقام الأول.

وطالب هشام يكن جماهير نادي الزمالك العظيمة وجميع اللاعبين السابقين الذين ارتدوا قميص النادي بالتواجد والتكاتف في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها الفريق، وذلك من أجل العمل سويًا لانتشال الزمالك من هذا الوضع الصعب وإعادته إلى مكانته الطبيعية على الساحة الكروية.

وعن الأنباء التي تتحدث عن مفاوضات النادي الأهلي مع مدافع الزمالك محمود حمدي "الونش"، قال يكن: "اللاعب تأثر اليوم أمام ستيلينبوش بسبب الهتافات المسيئة له من جمهور الزمالك"، مؤكدًا أن مثل هذه التصرفات تؤثر سلبًا على أداء اللاعبين.

وأتم يكن ، أن زيزو والونش، في حالة انضمامهما بالفعل إلى صفوف النادي الأهلي، قد لا ينجحان بالصورة المطلوبة مع الفريق المنافس، مشيرًا إلى اختلاف الأجواء والتحديات في النادي الجديد.