انطلاق مسابقة السنيون يبتكرون النسخة الخامسة بألسن عين شمس

نظّمت وحدة دعم الابتكار وريادة الأعمال بكلية الألسن جامعة عين شمس، مسابقة "السنيّون يبتكرون" النسخة الخامسة تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، والدكتورة أماني أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية، وإشراف الدكتور أشرف عطية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة هالة سيد متولى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وهايدي خالد مدير وحدة دعم الابتكار وريادة الأعمال بكلية الألسن، وبحضور المهندس مصطفى مجدي ممثل مركز دعم الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس، والدكتورة رضوى الحسيني مدير وحدة الابتكار بكلية الحاسبات والمعلومات.

وقدم المشاركون، أفكارًا ابتكارية متميزة، تنوعت في موضوعاتها ومجالاتها، ما يعكس التعدد الثقافي والمعرفي داخل الكلية، وعلى مسار الباحثين فازت الأستاذة الدكتورة أميمة خشبة رئيس قسم اللغات الإفريقية وأستاذ الأدب بقسم اللغة العربية، بالمركز الأول عن مشروعها "الدمية المتحدثة"، الذي يمزج بين الإبداع والبعد التعليمي والثقافي.

أما على مسار الطلاب، فقد حصل على المركز الأول فريق IAM Egypt عن مشروع تطبيق إلكتروني مبتكر لترويج السياحة المصرية.

وجاء في المركز الثاني فريق Intqaa بمشروع منصة تربط المترجمين بسوق العمل، فيما نال المركز الثالث فريق You Safe عن ابتكار حقيبة ذكية تدمج التقنية بالأمان الشخصي.

وجرى تنظيم الفعالية بتنسيق دقيق من منسقي وأعضاء وحدة دعم الابتكار وريادة الأعمال بالكلية، وبمشاركة متميزة من فريق نادي الابتكار iClub، الذي تولى الجوانب التنظيمية واللوجستية، مما ساعد في إبراز الحدث بشكل مشرف.

وحظيت الفعالية، بإشادة الحضور من حيث جودة المشروعات، وحسن التنظيم، والروح الإبداعية التي ميزت المشاركين؛ لتؤكد كلية الألسن مجددًا دورها الفاعل في دعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال داخل الحرم الجامعي.