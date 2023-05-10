إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب توكتوك بالعياط

أصيب 3 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، إثر حادث انقلاب توكتوك بالطريق السريع فى مدخل قرية العطف بمركز العياط.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أنه أثناء سير مركبة توكتوك اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب المركبى، ونتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص، نقلوا إلى مستشفى العياط لتلقى العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات