روسيا تنسحب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية بأوروبا

أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، انسحاب بلاده من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا والتي تم توقيعها عام 1990.

ونشرت الوثيقة الموقعة على موقع البوابة الرسمية للمعلومات القانونية وجاء فيها: "تم تعيين نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، ممثلا رسميا للرئيس الروسي خلال النظر في مسألة الانسحاب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا والموقعة في باريس في نوفمبر 1990".

وقالت وكالة سبوتنيك، إنه تم التوقيع على معاهدة القوات المسلحة التقليدية في باريس عام 1990.

وأشارت إلى اعتماد نسخة محدثة من الوثيقة في قمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في إسطنبول بعد انقضاء تسعة سنوات.

كما تم التصديق على المعاهدة المعدلة من قبل أربع دول فقط وهي روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأوكرانيا..