وزير الخارجية السعودي يبحث التطورات الإقليمية مع نظيره الإيراني في جدة

قالت وزارة الخارجية السعودية إن الوزير الأمير فيصل بن فرحان بحث مع نظيره الإيراني عباس عراقجي في جدة، السبت، آخر التطورات الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها.

وأضافت الوزارة في بيان على حسابها بمنصة "إكس"، أنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، وسبل دعمها في مختلف المجالات.

من جانبها قالت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، إن عراقجي أطلع نظيره السعودي على آخر مستجدات المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة.

وأفادت الوكالة بأن وزير الخارجية الإيراني الذي يزور المملكة العربية السعودية على رأس وفد دبلوماسي، أجرى لقاءً مع نظيره السعودي عصر السبت في مدينة جدة.

وأضافت أن الجانبين استعرضا خلال اللقاء، "وضع العلاقات الثنائية بين إيران والسعودية، وأكدا على عزمهما المشترك لتنفيذ رؤية قادة البلدين الرامية إلى تعزيز العلاقات في جميع المجالات".

ووصل عراقجي إلى مدينة جدة السعودية السبت في زيارة رسمية على رأس وفد دبلوماسي إيراني، وكان الناطق باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قال في تصريحات أوردتها وكالة "إرنا" للأنباء، الجمعة، إن "السياسة المبدئية لإيران تقوم على التعزيز المستمر للعلاقات مع الجيران، وفي هذا الإطار سيتوجه وزير الخارجية السبت إلى الرياض للقاء والتباحث مع كبار المسؤولين السعوديين".

وفي 28 أبريل الماضي، بحث وزير الخارجية السعودي في اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الإيراني، مستجدات المحادثات التي ترعاها سلطنة عمان بين إيران والولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان حينها، إنه جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.