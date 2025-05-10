مستشفى الكويت الميداني في غزة يقلص خدماته بسبب الحصار الإسرائيلي

أعلن مستشفى الكويت التخصصي الميداني في غزة عن اضطراره لتقليص عدد من خدماته الطبية، وسط الأوضاع الصحية الكارثية التي يعيشها القطاع نتيجة النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والغذائية الأساسية والوقود، واستمرار إغلاق المعابر لأكثر من شهرين متتاليين.

وأوضح المستشفى في بيان له، السبت، أن القرار يأتي نتيجة محدودية الكميات المتوفرة من الأدوية والوقود، وسعيا للحفاظ على الحد الأدنى من تقديم الرعاية الصحية للحالات الطارئة.

وأوضح أن الخدمات التي سيتم تقليصها تشمل:

قسم العمليات الجراحية: تقليص عدد العمليات اليومية بنسبة 60٪.

قسم الإسعاف: العمل بشكل جزئي وتقديم الخدمة للحالات الطارئة جدا.

قسم المختبر: تقليص ساعات العمل من 24 ساعة إلى 12 ساعة يوميا.

قسم الأشعة: تقليص ساعات العمل من 24 ساعة إلى 12 ساعة يوميا.

أقسام الطوارئ: تقليص بعض الإجراءات الطبية وفقا لأولويات الحالات.

ودعا جميع الجهات المعنية، والمؤسسات الدولية للوقوف عند مسئولياتها الأخلاقية والإنسانية، والتحرك الفوري والعاجل لإدخال الوقود والأدوية والمساعدات الغذائية إلى قطاع غزة.

كما طالب بفتح المعابر فورا لإجلاء المرضى الذين يموتون ببطء كل يوم، وسط عجز تام في الإمكانيات الطبية، وانهيار شبه كامل في المنظومة الصحية.

وأغلقت سلطات الاحتلال في 2 مارس، معابر القطاع أمام دخول كل المساعدات الإغاثية والغذائية والطبية، والتي يعتمد فلسطينيو غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة بشكل كامل عليها بعدما حولتهم الإبادة الجماعية المتواصلة لفقراء، وفق ما أكدته بيانات البنك الدولي.