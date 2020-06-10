 رئيس وزراء بريطانيا: سنفعل كل ما يمكن لدعم الأطقم الطبية في ظل كورونا - بوابة الشروق
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رئيس وزراء بريطانيا: سنفعل كل ما يمكن لدعم الأطقم الطبية في ظل كورونا

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 10 يونيو 2020 - 1:31 م | آخر تحديث : الأربعاء 10 يونيو 2020 - 1:31 م

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن أفراد الأطقم الطبية يقفون في الخطوط الأمامية لمحاربة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وأضاف جونسون في تصريحات نشرت على حسابه الشخصي على "تويتر"، الأربعاء: "يجب علينا جميعا أن نتذكر أولئك الذين يقفون في الخطوط الأمامية لمكافحة فيروس كورونا".

وتابع: "هؤلاء العاملون في الأطقم الطبية (الأطباء والتمريض) هم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ويجب دعمهم".

ومضى قائلا "يجب أن نواصل عمل كل نستطيع فعله لمساعدتهم في إيقاف هذا الوباء والقضاء عليه".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 7.2 ملايين مصاب، بينهم أكثر من 411 ألف حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر الماضي.

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