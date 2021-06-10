إصابة مراسلة روسيا اليوم خلال فض القوات الإسرائيلية اعتصاما للمتظاهرين في القدس

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أصيبت مراسلة ومصور فضائية «روسيا اليوم» بقنابل الصوت، اليوم الخميس، خلال فض القوات الإسرائيلية اعتصاما للمتظاهرين في القدس.

وأفادت مراسلة الفضائية بأن قوات شرطة الاحتلال الإسرائيلي استخدمت رذاذ الفلفل خلال مواجهة المحتجين.

واندلعت اشتباكات بالأيدي بين شبان وقوات إسرائيلية مساء اليوم الخميس، بعد اقتحام أفراد «القوات الخاصة» و«حرس الحدود» صحن قبة الصخرة داخل المسجد الأقصى.

وكانت القوات الإسرائيلية ألغت «مسيرة الأعلام» التي كانت مقررة اليوم، حيث أطلق شبان مقدسيون دعوات للتواجد في محيط باب العامود للتصدي لمحاولات عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جبير اقتحام محيط باب العامود ورفع أعلام إسرائيلية.