استشهاد 3 فلسطينيين بينهم ضابطا استخبارات في اشتباك مع قوة إسرائيلية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد ثلاثة أشخاص في اشتباك بمدينة جنين مع قوة خاصة تابعة للجيش الإسرائيلي.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" عن الوزارة ومصادر أمنية أن من بين الشهداء ضابطين اثنين من جهاز الاستخبارات العسكرية، بينما الثالث أسير محرر.

وأسفر الاشتباك عن إصابة عنصر من جهاز الاستخبارات بجروح خطيرة أدخل على إثرها لغرفة العمليات في مستشفى جنين الحكومي.

ونقلت "وفا" عن مدير الاستخبارات العسكرية في جنين العقيد طالب صلاحات أنه تم "إعدام" القتيلين أثناء عملهما في الحراسة الليلية.

ولم يتضح على الفور المزيد من التفاصيل.