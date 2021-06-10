إسرائيل تستعد لحظر التجارة في فراء الحيوانات

تستعد إسرائيل لحظر التجارة في فراء الحيوانات، لتصبح أول دولة تفرض مثل هذا الحظر، بعد أن وقعت وزيرة البيئة جيلا جامليل مرسوما بهذا المعنى اليوم الخميس.

وقالت جامليل، في بيان، إن "صناعة الفراء تتسبب في نفوق مئات الملايين من الحيوانات في جميع أنحاء العالم، وتتسبب في قسوة ومعاناة لا توصف، والتوقيع على هذه اللوائح سيجعل سوق الأزياء الإسرائيلي صديقا بصورة أكبر للبيئة وأكثر رأفة بالحيوانات".

ومن المقرر أن يدخل الحظر حيز التنفيذ في غضون ستة أشهر، ويتضمن استثناءات لأغراض البحث العلمي أو لأسباب دينية، مثل القبعات المصنوعة من الفراء التي يفضلها اليهود المتشددون.

ووصفت منظمة بيتا، المعنية بالدفاع عن حقوق الحيوانات، القرار بأنه "انتصار تاريخي" من شأنه أن "يحمي عددا لا حصر له من الثعالب وحيوانات المنك والأرانب وغيرها من الحيوانات من القتل العنيف من أجل جلودها".