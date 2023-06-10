منتخب سيدات السلة في المجموعة الرابعة بالأفروباسكت

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أقيمت اليوم الجمعة، قرعة بطولة الأفرو باسكت للسيدات، والتي يُشارك فيها منتخبنا الوطني المصري، بعد تتويجه بلقب تصفيات المنطقة الخامسة.

وأسفرت القرعة عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة، رفقة كل من: نيجيريا، والكونغو الديمقراطية.

وتقام بطولة الأفرو باسكت للسيدات في رواندا خلال الفترة من 26 يوليو المقبل، وحتى السادس من شهر أغسطس.

ويضم الجهاز الفني والإداري والطبي للمنتخب كلا من: إيهاب الألفي ( مدير فني)، كابتن أحمد إبراهيم (مدرب عام )، احمد عبدالمطلب ( مدرب مساعد )، آلاء مصطفى ( إداري الفريق)، جيرمين عوني (طبيب)، فريد سمير (مخطط احمال)، محمد جابر ( محلل اداء).