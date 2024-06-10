فاز التحالف المسيحي في ألمانيا (يمين الوسط) في انتخابات البرلمان الأوروبي، وجاء حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي في المركز الثاني، حسبما أكدت الهيئة الانتخابية الوطنية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين بعد فرز جميع الأصوات.

وجاءت النتائج الأولية متوافقة مع توقعات سابقة.

ومنيت أحزاب الائتلاف الحاكم الذي يقوده المستشار أولاف شولتس بخسائر في صناديق الاقتراع، حيث جاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي الاشتراكي وحزب الخضر خلف حزب البديل من أجل ألمانيا.

وحصل التحالف المسيحي (المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) على 30% من الأصوات.

وحقق حزب البديل من أجل ألمانيا المناهض للمهاجرين والمتشكك في الاتحاد الأوروبي مكاسب كبيرة، حيث حصل على 9ر15% من الأصوات، ارتفاعا من 11% في انتخابات البرلمان الأوروبي عام 2019.

وجاء في المرتبة الثالثة الحزب الاشتراكي الديمقراطي المنتمي إليه شولتس بحصوله على 9ر13%، ليسجل أسوأ أداء في انتخابات ديمقراطية على مستوى ألمانيا منذ أكثر من قرن لتيار يسار الوسط، والذي كان تاريخيا أحد الأحزاب المهيمنة في السياسة الألمانية.

وحل في المرتبة الرابعة حزب الخضر بحصوله على 9ر11% متراجعا من 5ر20% التي سجلها في انتخابات البرلمان الأوروبي عام 2019. في المقابل حصل الحزب الديمقراطي الحر - الشريك الثالث الأصغر في الائتلاف الحاكم، على 2ر5%.

وحصل الحزب الشعبوي الذي تأسس حديثا "تحالف سارا فاجنكنشت" على نسبة 2ر6%، في حين حصل حزب "اليسار" المتطرف على 7ر2% فقط.

وفي معاقل حزب البديل من أجل ألمانيا في شرق ألمانيا، تصدر الحزب الشعبوي الساحة.

وكما هو الحال في العديد من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، توقع المراقبون زيادة كبيرة في دعم الأحزاب اليمينية في انتخابات البرلمان الأوروبي. وكانت بعض استطلاعات الرأي قد قدرت دعم حزب البديل من أجل ألمانيا بأكثر من 20% قبل بضعة أشهر، لكن هذه الأرقام انخفضت بشكل كبير في أعقاب عدد من الفضائح الأخيرة التي تورط فيها الحزب.