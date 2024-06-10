انتقلت النيابة في مركز بني مزار، تحت إشراف المستشار المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، لمعاينة موقع انفجار أنبوبة البوتاجاز في قرية الجندية، مما أسفر عن إصابة 14 شخصا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا قد تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد باندلاع حريق داخل منزل في قرية الجندية، مركز بني مزار، نتيجة انفجار أنبوبة البوتاجاز.

على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، حيث تبينت إصابة أكثر من 14 شخصا جراء الانفجار.

تم نقل المصابين إلى مستشفى بني مزار التكاملي لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

قائمة المصابين:

عمرو عبد العظيم محمود، 14 سنة.

مريم عبد العظيم محمود، 5 سنوات.

ريماس عبد الله ربيع، سنة واحدة.

عمرو محمود المصري، 30 سنة.

يوسف عمرو محمود، 10 سنوات.

شهد عبد العزيز، سنة واحدة.

وفاء محمود أحمد، 25 سنة.

وداد إبراهيم علي، 40 سنة.

فاطمة محمد أحمد، 50 سنة.

إيمان محمد أحمد، 30 سنة.

محمود أحمد محمد، 65 سنة.

لميس عمرو محمود، 7 سنوات.

جنى عبد الله حسين، عامان.

سحر عبد العظيم محمد، 53 سنة.



تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى الشيخ فضل لتلقي العلاج اللازم، حيث تراوحت إصاباتهم بين حروق متفرقة في الوجه والساقين.