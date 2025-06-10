 الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 10 يونيو 2025 - 10:23 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 10 يونيو 2025 - 10:23 ص

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي، قانون رقم 84 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.

تضمنت التعديلات، أن تقسم جمهورية مصر العربية إلى (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و(4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها (13) مقعدا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين (37) مقعدا لكل دائرة منهما.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها (13) مقعدا 3 نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها (37) مقعدا 7 نساء على الأقل.

وقد نشر القانون في الجريدة الرسمية.

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