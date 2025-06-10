توقيع مذكرة تفاهم بين اليونيفيل ووزارة الدفاع اللبنانية

وقّعت وزارة الدفاع الوطني اللبنانية وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، مذكرة تفاهم بمشاركة ودعم الحكومة الفرنسية، بهدف الاتفاق على هبة مخصّصة لتأمين حاجات الجيش اللبناني في مجالَي المحروقات والتغذية، بحسب بيان لوزارة الدفاع.

وأعرب وزير الدفاع الوطني اللبناني ميشال منسى، عن أمله في تجديد ولاية اليونيفيل دون أية عراقيل.

ووقّع مذكرة التفاهم "كلّ من وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، وقائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل الجنرال أرولدو لازارو، بحضور قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، والمستشار الأول برونو باريرا دا سيلفا ممثِّلاً السفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماجرو".

وقال الوزير منسى، في كلمة له بالمناسبة: "نؤكد أهمية استمرار هذه القوات في أداء مهامها، ونُعرِبُ عن أملنا في تجديد ولايتها في شهر أغسطس المقبل من دون أي عراقيل".

وأشار إلى أن "وجود قوات اليونيفيل في لبنان، منذ عقود، لم يكن يومًا خيارًا ظرفيًا، بل هو حاجة دائمة وضرورة ملحَّة، في ظلّ الظروف الحسّاسة التي تشهدُها المنطقة، والتهديدات المتكرّرة التي تستهدفُ السيادة اللبنانية".

ورأى أن "هذه المساعدة المباشرة التي تصل إلى وحدات الجيش المنتشرة في الجنوب، تساهم بفعّاليَّة في تمكين المؤسَّسة العسكرية من تنفيذ مهامها الوطنية، كما تدعم التزام الدولة اللبنانية بتطبيق القرار 1701، وتثبيت اتفاق وقف الأعمال العدائية".

وشكر "قيادة قوات اليونيفيل على جهودها المتواصلة، وتضحياتِها الثمينة من أجل الحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان، وتعزيز التنسيق مع الجيش اللبناني"، مثمّنا "عاليًا مساهمات وحَداتِها، سواء على الصعيد العسكري أو المدني، ونقدِّرُ ما تقدِّمه من مساعدات إنمائية وإنسانية للسكان المحليين في منطقة جنوب الليطاني".

وتحدث كل من الجنرال لازارو والمستشار الأول للسفير الفرنسي "عن أهمية توقيع مذكرة التفاهم والتي تعكس الالتزام الفرنسي بدعم الجيش اللبناني كما مواصلة اليونيفيل القيام بدورها في هذه الظروف الدقيقة ومساندة الجيش والحكومة اللبنانية".