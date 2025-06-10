أكد الفنان تامر عاشور، أن الشعب المصري يتمتع بذائقة موسيقية رفيعة وحس نقدي عال، قائلا: «عندنا في كل ركن وكل مكان بمصر فنان».



وقال خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس ببرنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر شاشة «DMC» : «لو دخلت معهد الموسيقى العربية، ستجد 80% من الموجودين موهوبين بجد وحقيقيين، هذا بخلاف الكليات الفنية الأخرى، والشوارع مليئة بالمواهب التي تغني بصوت جميل».



ورأى أن هذا الثراء الفني أثر في تكوين ذائقة المستمع المصري منذ الصغر، قائلا: «تقييمك دائمًا بيكون بخبرتك، أنت سمعت إيه في بلدك وأنت صغير لحد ما كبرت، وهذا كله أثر فينا من الأجيال القديمة».



واعتبر أن المواطن المصري العادي أصبح بمثابة ناقد فني بمستوى الموسيقار الراحل حلمي بكر، لدرجة أنه يبدي ملاحظات وأفكار غريبة ليست في ذهن الفنان نفسه.



وأضاف في معرض حديثه عن الذائقة الموسيقية للشعب المصري، قائلا: «صعب تعدي عليه حاجة سيئة، بصرف النظر من إنهم ممكن يسمعوا حاجات في وقت ما إحنا نستغرب ليه حبوها أو ليه نجحت، ولا يوجد سبب لنجاحها؛ لكن عندهم عقل في السمع الثاني».