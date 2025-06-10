نتنياهو: هناك تقدم ملحوظ في قضية الرهائن لكن من السابق لأوانه أن نعلق آمالا كبيرة

تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن إحراز تقدم ملحوظ في قضية الرهائن المحتجزين داخل قطاع غزة، منوهًا في الوقت نفسه، أنه «من السابق لأوانه تعليق آمال كبيرة على هذا التقدم».

وقال في مقطع فيديو نشره عبر حساباته الرسمية، مساء الثلاثاء: «نواصل العمل في هذه الساعات على القضية، وآمل أن نتمكن من إحراز تقدم».

فيما أفادت صحيفة «يديعوت أحرنوت»، بأن نتنياهو يعتزم إجراء مشاورات هاتفية مع الوزراء ورؤساء الأجهزة الأمنية بشأن قضية المحتجزين.

ونقلت عن مصدر مطلع على الأمر قوله: «هناك تقدم، وهناك مؤشرات إيجابية، لكن لا يزال الطريق طويلًا».

وتتزامن تلك التصريحات مع تصريح وزير الخارجية جدعون ساعر، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية زامبيا مولامبو هيمبا.

وزعم ساعر، أن «إسرائيل جادة في التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن»، مشيرًا إلى «إحراز بعض التقدم مؤخرًا».

وواصل: «في ضوء التجارب السابقة، لا أريد المبالغة في هذه المرحلة. لكننا مهتمون بالتوصل إلى اتفاق يشمل وقف إطلاق النار. نحن ملتزمون بإعادة جميع رهائننا إلى ديارهم، أحياءً وأمواتًا».



