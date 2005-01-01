ساديو ماني يحقق حلم متطوع في أمم إفريقيا

حقق السنغالي ساديو ماني، مهاجم ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب أسود التيرانجا، حلم أحد الشباب المتطوعين في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

أحمد جمال هو أحد المتطوعين الإعلاميين في استاد القاهرة الدولي، على الرغم من فقد بصره، لم يستسلم أبدًا وتخرج من كلية الإعلام في عام 2017، لكنه لم يستطع العثور على فرصة للعمل في المجال الذي يحبه، حتى سمع عن التطوع في بطولة أمم إفريقيا2019.

يدعم أحمد ليفربول منذ عام 2005 ، ولطالما حلم بإجراء مقابلة مع ساديو ماني، وعندما حضر منتخب السنغال إلى ملعب القاهرة لمواجهة أوغندا في دور الـ 16، أعرب عن أمله في أن يتمكن ماني من حضور المؤتمر الصحفي قبل المباراة لمقابلته ، لكن ذلك لم يحدث أبداً، ومع ذلك ، طلب من المدرب إليو سيسيه ذلك، والذي وافق على الفور على اصطحابه إلى الدورة التدريبية للأسود حيث حقق حلمه.

وقال أحمد في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي: «كنت سعيدًا جدًا بمقابلة ساديو ماني، أنا من مشجعي ليفربول منذ عام 2005 وأنا شخصياً أحب ماني مثل صلاح، إنه شخص ودود للغاية ومتواضع. عندما طلبت منه مقابلة قصيرة رحب وسُررت بمقابلته».

وتابع: «إن أول تجربة عملية لي هي التطوع في هذه البطولة، لذلك فإن مقابلة ساديو ماني هي أول مقابلة لي على الإطلاق، كنت متوترة للغاية عندما قابلته، وكان الوقت قصيرًا وأردت أن أطرح عليه المزيد من الأسئلة ، لكنني مرتاح حقًا لمقابلة نجم مثله، آمل أن يكون هذا فأل خير لمهنتي».

يذكر أن النجم السنغالي، قد سمح لفتاة حضرت إلى التدريبات بالتقاط الصور الخاصة معه، رغم محاولة الأمن منع الفتاة من الوصول إليه، غير أن ماني تدخل وطالب الأمن بالسماح لها بالدخول والتقاط الصور معه.