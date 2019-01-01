هيئة كبار العلماء السعودية تحذر الحجاج من رفع أي شعارات سياسية أو مذهبية

حذرت هيئة كبار العلماء في السعودية اليوم الأربعاء، الحجاج الذين بدأوا في التوافد على المملكة منذ الأسبوع الحالي لأداء الركن الخامس من الإسلام، من "رفع أي شعارات سياسية أو مذهبية".

ورحبت هيئة كبار العلماء في بيان لها اليوم "بضيوف بيت الله الحرام الذين بدأوا في التوافد على المملكة لتأدية مناسك حج هذا العام"، موضحة "أهمية المحافظة على مقاصد الحج الإيمانية، وتعظيم شعيرة الحج واستغلاله في بذل الطاعات والعبادات تقربًا لله عز وجل ، وعدم الخروج عن شعيرة هذا النسك العظيم برفع أي شعارات سياسية أو مذهبية".

ودعا مجلس الوزراء السعودي، أمس الثلاثاء، الحجاج من مختلف دول العالم، لعدم رفع أي شعارات سياسية أو مذهبية خلال أدائهم موسم الحج، الذي بدأ بالفعل مع وصول أولى دفعات الحجاج إلى الأماكن المقدسة.

وقال المجلس في بيان إن مجلس الوزراء، يجدد دعوته حجاج بيت الله الحرام "ليتفرغوا لأداء شعائر الحج ومراعاة إخوانهم وخصوصية الأماكن المقدسة وروحانيتها والابتعاد عن كل ما يعكر صفو الحج وسكينته برفع أي شعارات سياسية أو مذهبية".

وأضاف البيان، أن السعودية لن تقبل "مثل هذه التصرفات بأي حال من الأحوال وسيُتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة كافة، للحيلولة دون القيام بها وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات، حيال من يقدم على ذلك".

ويشكل الحجاج القادمون من إيران، الهدف الرئيسي لدعوات الرياض بعدم رفع شعارات سياسية ومذهبية في الحج، إذ اعتادوا على إقامة طقوس وشعائر خاصة بهم تعتبرها السعودية مخالفة.

وأدى نحو 5ر2 مليون حاج وحاجة من مختلف الجنسيات فريضة الحج العام الماضي، في موسم ناجح لم تسجل فيه حوادث.