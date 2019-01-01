إلغاء تراخيص 6 سيارات أجرة خط شبين «الكوم - منوف» لامتناعهم عن العمل

قرر اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، إلغاء تراخيص 6 سيارات أجرة تعمل على خط "شبين الكوم - منوف"، وذلك لامتناعهم عن نقل الركاب من مركز شبين الكوم إلى مركز منوف والعكس.

جاء ذلك بناءا علي المذكرة المقدمة من مدير عام مشروع المواقف بالمنوفية والمتضمنة، أنه فور تلقي بلاغ من مشرف مواقف مدينة شبين الكوم يفيد قيام مجموعة من سائقي سيارات خط "شبين الكوم - منوف"، وهم (8271 م.ع.أ / 1859 م.و.أ / 9423 م.ه.ر)، وخط منوف - شبين الكوم، وهم (70325 / 70219 / 71341) أجرة منوفية بالامتناع عن تحميل الركاب.

من جانبه أكد محافظ المنوفية أنه سيتم التعامل بحزم ضد أى مخالف وغير ملتزم باللوائح والقوانين وذلك من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده، موجهًا إدارة مرور المنوفية ومدير عام المواقف باستمرار تشديد الرقابة على مواقف السيارات لضمان التزام سائقي السيارات العاملة على الخطوط المختلفة بنطاق المحافظة بالتعريفة الجديدة ومتابعة رؤساء الوحدات المحلية والمدن تنفيذ التعريفة بكل دقة حفاظاً على حقوق المواطنين.