وزيرة الهجرة: بداية عودة المصريين العالقين بالإمارات كانت أمس

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن بعض من المصريين العالقين بدولة الإمارات بدأت عودتهم بداية من أمس، مشيرة إلى تعاون وزارتي الهجرة والسياحة لتغير تذاكر المصريين العالقين للعودة إلى مصر.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbcمصر»، مساء الجمعة، أنه تم التعاون مع 38 شركة سياحة لتحويل تذاكر الطيران من دبي – السعودية إلى دبي – مصر، ذاكرة أن عدد المصريين العالقين المسجلين على الاستمارة التي أتاحتها الوزارة يصل إلى 1595 مواطنًا و403 أخرين سافروا فرادي دون وجود وساطة لشركات سياحية.

وتوجهت بالشكر لحكومة إمارة دبي لتعاونها مع وزارة الهجرة في الحصول على معلومات تذاكر الـ 403 مواطنين العالقين لتغير وجهة السفر من السعودية إلى مصر دون أن يتكبدوا غرامة أو انتظار للحصول على تذكرة أخرى.

وذكرت أن من بين المصريين العالقين فضل البقاء في دبي لحين انتهاء تأشيرتهم على أمل أن تفتح السعودية مجالها الجوي خلال الفترة المقبلة، وأخرين فضلوا السفر إلى الأردن أو عمان لقضاء فترة الحجر الصحي والسفر من خلالهما إلى السعودية.