فلسطين: حالة وفاة و60 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل حالة وفاة، و60 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و146 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزيرة، في التقرير الوبائي اليومي الذي نشرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن نسبة التعافي من فيروس كورونا المستجد في فلسطين بلغت 98.3%، ونسبة الإصابات النشطة 0.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود ستة مصابين بغرف العناية المكثفة بينهم مريضان على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر يوم السبت الماضي مرسوما رئاسيا بإعلان حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لشهر جديد لمواجهة استمرار تفشي فيروس كورونا.