حماس تدعو لاستدامة الاشتباك مع إسرائيل لإفشال مخططاتها العنصرية

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دعت حركة "حماس"، اليوم السبت، إلى استدامة "الاشتباك مع إسرائيل في كل نقاط المواجهة لإفشال مخططاتها العنصرية" في الضفة الغربية.

وحث الناطق باسم الحركة عبداللطيف القانوع، في بيان صحفي، على "إشعال الأرض لهيباً تحت أقدام الإسرائيليين وقطعان المستوطنين لإفشال مخططاتهم العنصرية وتمددهم الاستيطاني".

ووجه القانوع التحية إلى جماهير الشعب الفلسطيني "الثائرين والمنتفضين في وجه الاحتلال، والذين أصيب منهم العشرات أمس أثناء مواجهتهم وتصديهم لقوات الاحتلال وقطعان مستوطنيه في مختلف قرى وبلدات ومدن الضفة الغربية".

واعتبر أن "استمرار التظاهرات الشعبية ضد الاستيطان والاشتباك المستمر مع قوات الاحتلال يفشل مخططات الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية، ويعبر على بسالة شعبنا وديمومة انتفاضته وثورته في فرض إرادته على المحتل".

واندلعت يوم أمس الجمعة مواجهات متفرقة بين مئات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي خلال تظاهرات في قرى وبلدات الضفة الغربية احتجاجا على التوسع الاستيطاني.

وأفادت مصادر فلسطينية بإصابة 23 شخصا بالرصاص الحي، و70 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و260 بحالات اختناق خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في بلدتي بيتا وقصرة جنوب نابلس.

وبحسب المصادر،أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بينهم أطفال، خلال مواجهات مماثلة في المسيرة الأسبوعية في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية وعدد من القرى في الضفة الغربية.