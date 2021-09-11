مسرح الطفل يقدم «سمكمكينو في مثلث برمودا» في قصر الأنفوشي بالإسكندرية

يقدم مجموعة من الأطفال مسرحية "سمكمكينو في مثلث برمودا" يوميا حتى الخميس المقبل، على المسرح الكبير بقصر ثقافة الأنفوشي، ضمن عروض مسرح الطفل بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

العرض غنائي استعراضي يعتمد على تقنية المسرح الأسود، ويعد الجزء الثاني من سمكمكينو الذي سبق عرضه العام الماضي، وتدور أحداثه داخل أعماق البحار حول السمكة المشاغبة سمكمكينو التي ترغب في الانضمام إلى مجموعة من الأسماك في رحلة إلى بورتوريكو بالقرب من أمريكا الشمالية، ولكن ترفض السمكة الأم خوفا على السمكة الصغيرة من الضياع.

وبعد ضغط من المجموعة توافق السمكة الأم على ذهاب سمكمكينو إلى الرحلة ولكنها لا تتبع تعليمات المدربة وتنفصل عنهم لتصل إلى مكان يوجد به اتجاه للذهاب إلى بروتوريكو، والآخر إلى مثلث برمودا ولا تعرف سمكمكينو أين تذهب وتتسبب في تبديل الاتجاهات فتصل الرحلة إلى مثلت برمودا بدلا من الجهة المقصودة، ومن هنا تبدأ المغامرات.

العرض بطولة 33 طفلا، وبمشاركة النجمة لوسيندا سليمان بطلة فيلم بيت الروبي، تأليف عبير سعد، أشعار وألحان محمد مصطفى، إهداء أداء صوتي الفنان القدير رضا إدريس، استعراضات نرمين الباشا، تصميم ديكور أماني سمير، تنفيذ ديكور إنجي عز الدين، إسراء عز الدين، نور رجب، نور صلاح، نبيلة نور، السيد أحمد، ملابس عروسة البحر تصميم والتنفيذ علا جابر، تصميم الدعاية هبة حمدي، مساعد الإخراج سارة ممدوح، مخرجان منفذان ممدوح حنفي ومهند مختار، تجهيزات الصوت محمد منصور وجاسر الفرن، تجهيزات الإضاءة مصطفى العطار وأحمد الفرن، وإخراج رنا بركات.

"سمكمكينو" من إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة دكتورة جيهان حسن، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث، ويقدم ضمن عروض مسرح الطفل بفرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش.