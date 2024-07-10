السعودية تنفي توجيه تحذير لمجموعة السبع من مصادرة الأصول الروسية

نفت وزارة المالية السعودية، اليوم الأربعاء، أن تكون المملكة قد حذرت دول «مجموعة السبع» من مصادرة الأصول الروسية، وأنها هددت ببيع السندات الأوروبية، مؤكدة أن علاقتها بدول المجموعة تحظى باحترام متبادل.

ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة «بلومبرج» عن وزارة المالية السعودية، فإن علاقة المملكة العربية السعودية بـ«مجموعة السبع» وغيرها تحظى بالاحترام المتبادل، وأن المناقشات متواصلة حول جميع القضايا التي تعزز النمو العالمي ومرونة النظام المالي الدولي.

جاء هذا النفي ردًا على تقرير سابق لـ«بلومبرج»، قالت فيه مصادر لها إن السعودية «ألمحت بشكل خاص، في وقت سابق، من هذا العام إلى أنها قد تبيع بعض حيازاتها من الديون الأوروبية، إذا قررت مجموعة الدول السبع مصادرة ما يقرب من 300 مليار دولار، من الأصول الروسية المجمدة».

ومنذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، جمّد الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع نحو نصف احتياطيات النقد الأجنبي الروسية البالغة نحو 300 مليار يورو، ويوجد نحو 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات «يوروكلير» البلجيكية، وهي واحدة من أكبر أنظمة التسوية في العالم.

ووصفت وزارة الخارجية الروسية تجميد الأصول الروسية في أوروبا بالسرقة، مبينة أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف أموال الأفراد فحسب، بل يستهدف أيضًا أصول الدولة الروسية.