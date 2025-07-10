فون دير لاين تنجو من اقتراع بحجب الثقة عنها في البرلمان الأوروبي

رفض البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، طلب سحب الثقة عن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وعارض 360 صوتًا سحب الثقة عن رئيسة المفوضية الأوروبية، فيما صوّت 175 عضوًا في البرلمان الأوروبي لصالح القرار، وامتنع 18 عن التصويت.

وقبل أيام، قدمت مجموعة من نواب التيار اليميني المتشدد المقترح بسحب الثقة، وهو الأول في البرلمان الأوروبي خلال أكثر من عقد، ضد رئيسة المفوضية الأوروبية.

واتهمت المذكرة التي أطلقها نائب يميني متطرف، فون دير لاين بسوء إدارة قضية «فايزر جيت» وتركيز السلطة.

كما اتهم النائب الأوروبي الروماني اليميني المتطرف جورجي بيبيريا، المفوضية الأوروبية بـ«التدخل» في الانتخابات الرئاسية في رومانيا التي فاز بها نيكوسور دان المؤيد للتكتل الأوروبي في مايو الماضي.