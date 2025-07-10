روبيو: أمريكا وروسيا تبادلتا أفكارا جديدة بشأن محادثات السلام في أوكرانيا

قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إن الولايات المتحدة وروسيا تبادلتا أفكارا جديدة بشأن محادثات السلام في أوكرانيا، وذلك بعد اجتماعه مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، في ماليزيا اليوم الخميس.

وقال روبيو، للصحفيين، عقب محادثاته مع لافروف: "أعتقد أنه نهج جديد ومختلف"، مضيفا: "لا أستطيع أن أعتبره شيئا يضمن تحقيق السلام، ولكنه مفهوم، كما تعلمون، سأعرضه على الرئيس".

ولم يذكر روبيو المزيد من التفاصيل.

وقال روبيو إن الرئيس دونالد ترامب يشعر "بخيبة أمل وإحباط لعدم توفر المزيد من المرونة من الجانب الروسي لإنهاء هذا الصراع. ونأمل أن يتغير هذا الوضع... وسنواصل المشاركة حيثما نرى فرصا يمكن أن تحدث فرقا".