الزمالك: شيكابالا اعتزل بدون ضغوط من أحد

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علق أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك على قرار محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق باعتزال كرة القدم.

قال سالم في تصريحات تليفزيونية مساء الأبعاء "كزملكاوي أتمنى أن يستمر شيكابالا إلى الأبد، لكنها سنة الحياة".

أضاف "شيكابالا هو من اتخذ قرار الاعتزال دون ضغوط من أحد، وسيظل أسطورة الزمالك داخل الملعب وخارجه".

وأشار في سياق آخر "جون إدوارد المدير الرياضي للنادي لديه خطط قصيرة الأمد وأخرى طويلة، وهو يعمل على المسارين معا، ودعوات جمهور الزمالك تصاحبه، والجميع يدعمه".

واعتزل شيكابالا كرة القدم نهائيا بعد مسيرة دامت أكثر من 20 عاما، وانتقل للعمل بأحد القنوات التليفزيونية.