شراكة بين اللجنة الوطنية للشباب والمناخ ومبادرة Climate AI لتوظيف الذكاء الاصطناعي في حماية البيئة والمناخ

في خطوة جديدة نحو تمكين الشباب في العمل المناخي أعلنت اللجنة الوطنية للشباب والمناخ بوزارة الشباب والرياضة إطلاق برنامج تدريبي للشباب بالتعاون مع مبادرة "Climate AI"، وهي مبادرة رائدة تهدف إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالتغير المناخي، ودعم الاقتصاد الأزرق، والتنبؤ بالكوارث البيئية، وتعزيز الوعي المجتمعي بقضايا الاستدامة.

تأسست المبادرة على يد كل من المهندس شحاتة السيد والإعلامي محمد مندور، اللذين أكدا أن المبادرة تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز محو الأمية في مجال الذكاء الاصطناعي البيئي، وتمكين الأفراد والمؤسسات من استخدام هذه التكنولوجيا بشكل أخلاقي وآمن لبناء مستقبل مستدام.

وقال مصطفى عز العرب معاون وزير الشباب والرياضة لشئون التنمية الثقافية والمجتمعية إن اللجنة الوطنية للشباب والمناخ تدعم كل المبادرات الجادة التي تسعى نحو تمكين الشباب في مجال العمل المناخي، مشيرًا إلى أن مبادرة Climate AI مميزة في ربط المناخ بالذكاء الاصطناعي وهو أمر يقبل عليه المتدربين لمواكبته التطورات التكنولوجيا الحديثة حيث شهد إقبال عدد كبير من الشباب على المشاركة في هذه الدورة التدريبية.

وقال المهندس شحاتة السيد أحد مؤسسي المبادرة، إن مبادرة "Climate AI" إلى تقديم برامج تدريبية وورش عمل وموارد معرفية متخصصة موجهة للوزارات والجامعات والإعلاميين والباحثين، بهدف تطوير القدرات وتعزيز التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في المجالات البيئية والمناخية.

وتابع: تتضمن الأهداف الاستراتيجية للمبادرة: بناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي البيئي، ورفع الوعي المجتمعي بأهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في مواجهة تغير المناخ، وضمان الاستخدام الأخلاقي للتكنولوجيا، ودعم الابتكار في الحلول الذكية للمناخ والبيئة، وتعزيز التعاون المؤسسي والمجتمعي لتحقيق أهداف الاستدامة.

وتستهدف المبادرة مجموعة واسعة من الفئات تشمل الجهات الحكومية، والجامعات، وطلابها، والمراكز البحثية، والمنظمات البيئية، بالإضافة إلى الإعلاميين والمهتمين بالشأن البيئي في قطاعات متعددة مثل الصحة والتعليم والاقتصاد.

وأضاف محمد مندور أحد مؤسسي مبادرة Climate AI أن برامج ومجالات المبادرة، تتضمن ورش تدريبية متخصصة، وندوات ومؤتمرات معرفية، ومنصة رقمية تعليمية متقدمة، وبرامج استشارية للمؤسسات، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في رصد وتحليل التغيرات المناخية والتنبؤ بها، ودعم الاقتصاد الأزرق والتنمية المستدامة، والتنبؤ بالكوارث البيئية وإدارتها، ورفع الوعي المجتمعي وتشجيع المشاركة البيئية.

كما تشمل الأنشطة المقترحة للمبادرة تنظيم برامج تدريبية دورية، ومعسكرات بيئية ذكية، و"هاكاثون أخضر" لتشجيع الابتكار البيئي، وإصدار تقارير بيئية تعتمد على تحليل البيانات، بالإضافة إلى بناء شراكات أكاديمية وإطلاق مبادرات مجتمعية لحل مشكلات بيئية محلية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ودعت مبادرة "Climate AI" الوزارات، والجامعات، والهيئات البحثية، ومنظمات المجتمع المدني إلى التعاون من أجل بناء مستقبل بيئي مستدام تدعمه تقنيات الذكاء الاصطناعي.