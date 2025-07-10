أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، عن نجاح فريق طبي متخصص بوحدة جراحات الذكورة والضعف الجنسي بقسم جراحة الكلى والمسالك البولية، في إجراء أول عملية جراحية دقيقة لتركيب جهاز تعويضي لأحد المرضى الذين يعانون من ضعف جنسي شديد.

وأشاد رئيس الجامعة بالجهود الكبيرة والدعم المستمر الذي قدّمه كل من الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور جمال شمس، مدير عام المستشفيات، في تهيئة المناخ الملائم لإجراء العملية بنجاح.

كما أعرب عن خالص شكره وتقديره للدكتور طارق محمد عبد الباقي، أستاذ ورئيس قسم جراحة الكلى والمسالك البولية وأمراض الذكورة والعقم، الذي أجرى الجراحة باقتدار، بمشاركة الدكتور أحمد البحيري، المدرس المساعد بالقسم.

ووجه دسوقي الشكر كذلك لقسم التخدير، وعلى رأسه الدكتور إيناس سلطان، المدرس المساعد بقسم التخدير، وفريق العمل المتميز، إلى جانب طاقم التمريض بغرفة العمليات بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، لدورهم الحيوي في نجاح العملية، التي نُفذت بأعلى درجات الدقة والكفاءة.

من جانبه، أكد الدكتور طه إسماعيل أن العملية تمثل نقلة نوعية في مجال جراحات الذكورة، مشيرًا إلى أنها من الجراحات المعقدة والمتقدمة التي تواكب أحدث ما توصل إليه الطب الحديث في علاج ضعف الانتصاب.

وأضاف أن هذا الإنجاز يفتح آفاقًا جديدة للأمل أمام المرضى، ويعكس التزام المستشفى بتقديم خدمات صحية متميزة وفق أعلى المعايير.

ويأتي هذا النجاح ضمن سلسلة الإنجازات التي تحققها مستشفيات جامعة كفر الشيخ في مختلف التخصصات، بما يعزز مكانتها كمؤسسة طبية رائدة في خدمة المجتمع والرعاية الصحية.