القوات الروسية تهاجم مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في كييف

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية شنت غارة جوية جماعية على منشآت المجمع الصناعي الأوكراني في كييف والبنية التحتية لمطار عسكري، مؤكدة أن جميع الأهداف تمت إصابتها بنجاح.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: «نفذت القوات المسلحة الروسية ضربة جماعية بأسلحة دقيقة بعيدة المدى وهجوما بطائرات مسيرة على منشآت المجمع الصناعي الأوكراني في كييف والبنية التحتية لمطار عسكري، وقد تم تحقق الهدف من الضربة، وأصيبت جميع الأهداف».

وأضاف البيان أن القوات الروسية، استهدفت مستودعات للذخيرة ومواقع تخزين الأسلحة الصاروخية ونقاط تمركز مؤقتة للقوات الأوكرانية.

وكشف تقرير الدفاع الروسية أن إجمالي الخسائر اليومية للجيش الأوكراني في منطقة العملية العسكرية الخاصة بلغ نحو 1310 عسكريين.

ووفقًا للبيان، أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 5 قنابل جوية موجهة و185 طائرة مسيرة معادية، خلال آخر 24 ساعة.