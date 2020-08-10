وزير الصحة الأمريكي يلتقي زعيمة تايوان ويشيد بالاستجابة لجائحة كورونا

أشاد وزير الصحة الأمريكي، أليكس عازار، باستجابة تايوان لجائحة فيروس كورونا المستجد أثناء اجتماعه بالرئيسة تساي إنج ون في مكتبها في تايبيه اليوم الاثنين.

وتعتبر زيارة عازار أبرز زيارة يقوم بها مسؤول في مجلس الوزراء الأمريكي إلى تايوان منذ عام 1979، عندما قطع الجانبان العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وقالت واشنطن إن الرحلة ستركز على تعزيز التعاون بين تايوان والولايات المتحدة، بما في ذلك في مجال الصحة.

وقال عازار: "كانت استجابة تايوان لكوفيد-19 من بين الأكثر نجاحا في العالم، وهذا تقدير للطبيعة المنفتحة والشفافة والديمقراطية لمجتمع وثقافة تايوان".

وبحلول يوم الأحد، أبلغت تايوان، الدولة التي يبلغ عدد سكانها 23.8 مليون نسمة، عن 480 حالة إصابة بفيروس كورونا وسبع وفيات مرتبطة بالفيروس.

وقالت تساي خلال الاجتماع مع عازار إنها أقرت بأن الوضع "مؤسف للغاية".

وأضافت: "أود أن أكرر أن الاعتبارات السياسية يجب ألا تكون لها الأفضلية على الحق في الحصول على الخدمة الصحية. إن قرار منع تايوان من المشاركة في منظمة الصحة العالمية هو انتهاك للحق العالمي في الصحة".

تعتبر الصين تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي جزءا من أراضيها. وتقول منظمة الصحة العالمية إنها لا تستطيع دعوة تايوان لحضور اجتماعها السنوي دون قرار رسمي من الدول الأعضاء.