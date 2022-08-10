المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة ينظم دورات تدريبية مجانية للشباب بالقاهرة والمحافظات

أعلن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج عن تنظيمه دورات تدريبية متعددة لشهر أغسطس الجاري، بمقر المركز بالقاهرة وبقاعات التدريب التي تم افتتاحها بالمحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير النظامية والبالغ عددهم 7 حتى الآن من أصل 14 محافظة ضمن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، بالتعاون والتنسيق بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، في إطار جهود الوزارة لتوفير البدائل الآمنة للشباب المصري في وطنهم بهدف مكافحة الهجرة غير النظامية.

وتتنوع التدريبات التي يقدمها المركز على مدار العام لتشمل تدريبات التأهيل الوظيفي والإرشاد المهني وكيفية بدء مشروع خاص وأساسيات العمل الحر، بالإضافة إلى تدريبات متخصصة في البرمجة والتسويق الإلكتروني وإدارة المشروعات، بقاعات تدريب المركز بالمعادي، كما يتم تنظيم بعض التدريبات أونلاين لتسهيل الحضور والاستفادة للجميع.

وأضاف المركز - في بيان له - أنه ولمعرفة مواعيد التدريبات في القاهرة والمحافظات وللتسجيل يرجى الضغط على الرابط التالي: https://bit.ly/3dii5Zk

ومن ناحيته، قال السفير محمد خيرت، مساعد وزيرة الهجرة للتعاون الدولي، إن تدريب الشباب وتأهيلهم من شأنه الانطلاق بخطى أسرع لمواجهة الهجرة غير النظامية عن طريق إتاحة فرص مميزة للشباب المصري للتدريب والتوظيف حفاظا عليهم من مخاطر الهجرة غير الآمنة التي قد تودي بحياتهم.

وكانت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج قد افتتحت 7 قاعات للتدريب في يونيو الماضي، بمحافظات بني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر، والذي جاء ضمن اتفاقية التعاون التي تم توقيعها بين وزارة الهجرة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ومؤسسة مصر الخير، والتي بموجبها يتم تجهيز 14 قاعة تدريب على أحدث مستوى بهدف استخدامها لتدريب وتمكين الشباب من خلال المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج؛ في إطار جهود الوزارة في مكافحة الهجرة غير النظامية تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة".

وتأتي نماذج التدريبات التي يقدمها المركز، كما يلي:

• الإرشاد المهني: والذي يساعد الشباب على معرفة نقاط قوتهم ومعرفة المسار المهني المناسب من خلال التعرف على الموارد والفرص من حولهم.

• التأهيل الوظيفي: الذي يتعلم فيه المشاركين كيفية كتابة سيرة ذاتية متميزة والأسس الصحيحة للتقديم على وظائف ومعرفة مهارات مقابلة التوظيف وذلك لزيادة فرص حصولهم على الوظيفة المرغوب فيها. ويتم ذلك بشكل عملي بالتفاعل بين المدرب والمتدربين.

• تدريب أساسيات العمل الحر: الذي يتم التركيز فيه على المهارات المطلوبة للعمل الحر Freelancer في المجالات المختلفة.

• التسويق الرقمي: والذي يؤهل المتدربين للعمل في مجال التسويق عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي.

• تطوير الأعمال: يتعلم المتدربين كيفية اتخاذ قرارات تجارية استراتيجية لتطوير الشركات والمشاريع ورفع الكفاءة الإنتاجية.

• كيفية تنفيذ مشروع خاص: يهدف التدريب إلى مساعدة من يرغب في بدء مشروعه الخاص، ويتكون هذا البرنامج التدريبي من جزئين رئيسيين، مرحلة توليد فكرة المشروع ومرحلة البدء في تنفيذ المشروع.

• إدارة المشروعات: يوفر هذا التدريب مقدمة قوية وتطبيقية لإدارة المشاريع كنقطة انطلاق مثالية إذا كان الفرد بحاجة إلى إدارة المشاريع في العمل أو في المشروعات الخاصة.

• البرمجة: Front-end & Back-end وFull Stack والتي تتم على مدار شهرين بمعدل ثلاث مرات أسبوعياً ويقدمها مدربون على أعلى مستوى من الكفاءة، بالإضافة إلى تدريبات فنية متخصصة في مجالات مختلفة يمكن التعرف عليها عن طريق التواصل مع المركز.