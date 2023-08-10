حسام هيبة: تأسيس أول شركة إلكترونيًا استغرق ساعتين بحضور رئيس الوزراء

قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن تأسيس الشركات إلكترونيًا، نقلة نوعية في مصر وما يحدث يدل على التناغم بين الهيئة ووزارة العدل ووزارة الاتصالات والوزارات والأخرى والهيئات التي لها علاقة بمواصفات التأسيس.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء دي إم سي»، تقديم الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على قناة «دي إم سي»، مساء الأربعاء أنه بعد إتمام الربط بين كل الجهات ستكون الفترة الزمنية لتأسيس الشركات في مدة زمنية لا تتعدى 45 دقيقة، مبينًا أنه سيتم ربط كل الجهات المعنية خلال 3 أشهر؛ لتقليل مدة تأسيس الشركات إلكترونيًا.

ولفت إلى أن رئيس الوزراء شهد تأسيس أول شركة أون لاين، ممثلة في شركة دمياط للامونيا، وكل الإجراءات من توقيع جميع المستندات والسجل التجاري وعقد التأسيس والبطاقة الضريبية والملف التأميني، تمت دون أي تعقيدات.

ونوه بأنه تم إجراء تجارب كثيرة قبل تدشين هذه الشركة، ولكن تجربة شركة «دمياط للامونيا»، مرت بشكل سليم وسهل للغاية واستغرقت ساعتين، موضحًا أن الخدمة متاحة للجميع خلال الفترة القادمة، وأن كل من يرغب التأسيس عليه تفعل التوقيع الالكتروني.

وكان رئيس هيئة الاستثمار، قد صرح خلال مؤتمر صحفي له، صباح اليوم الأربعاء، في مقر الهيئة، بإصدار 20 موافقة موحدة «الرخصة الذهبية»، للمشروعات منها 4 مشروعات في الطاقة الخضراء، موضحًا أن المشروعات الحاصلة على الرخصة الذهبية تشمل قطاعات الأجهزة الكهربائية، والأدوية واللوجستيات، والفنادق.

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