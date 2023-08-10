 ليتوانيا تعرب عن غضبها بسبب فرض قيود على مركزها الثقافي بموسكو - بوابة الشروق
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ليتوانيا تعرب عن غضبها بسبب فرض قيود على مركزها الثقافي بموسكو

د ب أ
نشر في: الخميس 10 أغسطس 2023 - 12:16 ص | آخر تحديث: الخميس 10 أغسطس 2023 - 12:16 ص

استدعت وزارة الخارجية في ليتوانيا دبلوماسيا روسيا، حيث أشارت إلى أن الحكومة الروسية فرضت قيودا على دخول المركز الثقافي الليتواني بموسكو.

وأعلنت الوزارة، تسليم ممثل السفارة الروسية في فيلنيوس مذكرة احتجاج.

ووفقا للمذكرة، تلقت ليتوانيا معلومات اليوم الأربعاء تفيد بأن الوكالة الاتحادية لإدارة ممتلكات الدولة الروسية فرضت قيودا على الوصول إلى مركز "يورجيس بالتروشايتيس هاوس".

وذكر البيان أن ذلك يمثل انتهاكا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. ولم تدل الوزارة بمزيد من التفاصيل.

وكان "يورجيس بالتروشايتيس هاوس" يستضيف الفعاليات الثقافية للمثقفين الليتوانيين والروس المقيمين في موسكو. وأوقفت روسيا أنشطة المركز الثقافي الذي يعد جزءا من البعثة الدبلوماسية الليتوانية، في 2022.

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