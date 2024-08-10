 النيابة تطلب التحريات حول مقتل ملاكم بسبب ركن السيارة بالإسكندرية - بوابة الشروق
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النيابة تطلب التحريات حول مقتل ملاكم بسبب ركن السيارة بالإسكندرية

عصام عامر
نشر في: السبت 10 أغسطس 2024 - 4:32 م | آخر تحديث: السبت 10 أغسطس 2024 - 4:32 م

طلبت نيابة أول المنتزه في الإسكندرية، اليوم السبت، تحريات المباحث الجنائية، حول حادث مقتل "م.ع"، لاعب ملاكمة، طعنًا بسلاح أبيض، على أيدي "م.ج"، و"ع.م"، بسبب ركن السيارة.

كما طلبت النيابة مدها بالتقرير الفني الخاص بتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في مكان الحادث، وسماع أقوال شهود العيان، والتصريح بتسليم الجثمان لأسرته لمواراته الثرى.

وتلقت مديرية أمن لإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المنتزه، يفيد بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، حول نشوب مشاجرة في منطقة الفضالي، بين شخصين، قام على إثرها المتهم بطعن المجني عليه بسلاح أبيض، في تواجد آخر، وعقب ذلك تم نقله إلى المستشفى لكنه فارق الحياة، متأثرًا بإصابته.

وبانتقال الشرطة إلى المستشفى، وموقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص الأولي نشوب مشاجرة بين المجني عليه، وبين 2 آخرين، ما أسفر عن قيام أحدهما بطعنه بسلاح أبيض، مما أدى إلى إصابته، وفارق الحياة متأثرا بجراحه.

وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض على 2 من المتهمين في الحادث، وتحرر محضر إداري بالواقعة حمل رقم 20672 لسنة 2024 أول المنتزه، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

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